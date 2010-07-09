В храмах Винниччины будут читаться молитвы за семью

В храмах Винницкой области во время богослужений будут читаться молитвы за семью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

По поручению архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского СИМЕОНА в Винницкой области будут напечатаны молитвы за семью, которые будут читаться во время богослужений во всех храмах епархии.

Также управляющий епархией считает, что необходимо больше проводить бесед с родителями и крестными перед Таинством Крещения, а также с будущими супругами перед Таинством Венчания. Владыка отметил, что таких бесед должно быть не менее двух. Во время бесед священники должны рассказывать об основах православной веры и принципах построения христианской семьи и воспитания детей.

В пресс-службе также отметили, что на втором полугодии в рамках объявленного Года семьи планируется проведение праздника семейных талантов, спортивного праздника здоровья, семейных соревнований по рыбной ловле и викторины «Православный эрудит».

Как сообщал УНИАН, в Винницкой епархии 2010 год объявлен годом Православной семьи.