Песок вылечит суставы, женские недуги, сердце

Понятие «псаммотерапия» (от греч. psammo — песок, therapia — лечение), или лечение нагретым песком, сложно назвать новым. Ведь упоминание об удивительных свойствах горячего песка впервые встречается ещё на вавилонских клинописных табличках. Во времена Римской империи в I в. до н.э. горячим речным и морским песком лечил жителей Рима врач Антоний Муза. В Америке доколумбовой эпохи ванны из горячего песка в лечении и профилактике многих болезней использовали индейцы Майя. Псаммотерапию упоминали Геродот, Гален, Авиценна.

В 1889 году русский хирург Н.В. Парийский на основе многолетних научных исследований издал труд «О пользе естественных песочных ванн в терапии подагры, водянки, золотухи, ревматизма», сделав акцент на том, что данная процедура должна назначаться врачом и проводиться под наблюдением медицинского персонала. Именно конец XIX века принято считать периодом подъёма в развитии псаммотерапии в России и Европе. С тех пор песочную терапию стали применять на курортах Черного, Средиземного и Балтийского морей, а также вдали от морских побережий. К примеру, в Дрездене доктором Флемингом была открыта псаммолечебница, специализирующаяся на лечении заболеваний суставов.

Псаммотерапия основана на замечательном свойстве песка сохранять тепло и медленно отдавать его поверхности человеческого тела, мягко массируя кожу и близлежащие ткани. Особо эффективны песочные ванны с температурой песка 40—50 °С при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при неподвижности суставов, при невралгиях, невритах, радикулитах, хронических женских недугах. В результате применения псаммотерапии улучшается крово- и лимфообмен, нормализуется потоотделение, что, в свою очередь, приводит к потере лишнего веса и улучшению работы почек. Особо нужно отметить, что потеря веса при температуре песка 48−50 °С доходит до 600 г за один сеанс! Песочные ванны также показаны при заболеваниях детского возраста: рахитах, экссудативных диатезах, аллергиях. Особенно эффективна псаммотерапия при рахите: после курса процедур масса мышц увеличивается, исчезает анемичный вид, уходят сопутствующие заболеванию желудочно-кишечные проблемы.

Процедура песочной терапии требует выполнения определённых правил: человек должен лежать лицом вверх на песке, затенив голову. Кожа должна быть сухая. Тело покрывают слоем горячего песка толщиной 5−6 сантиметров, на животе слой песка делают тонким — 1−2 сантиметра. Область сердца оставляют открытой. Продолжительность песочной ванны для взрослых — до 30 минут, для детей — до 15 мин. После этого желательно принять душ и отдохнуть в тени. Псаммотерапия проводится в виде самостоятельного курса или в общем комплексе санаторно-курортного лечения. Как правило, процедуры назначают через день, чередуя с другими видами бальнеологического лечения.

Мягкое воздействие псаммотерапии на организм позволяет назначать их и детям, и людям преклонных лет, а также пациентам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, которым противопоказаны грязевые или рапные ванны.

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