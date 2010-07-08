Могут образоваться 2 теневых сектора продажи лекарств

Инициатива Министерства здравоохранения о расширении перечня препаратов, которые отпускаются по рецепту, приведет к тому, что в Украине образуются два теневых сектора, а кресло руководителя ведомства станет еще более привлекательным.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, механизм рецептурного отпуска препаратов можно использовать не только с целью сохранения позиций определенной компании на рынке, но и для увеличения ее доходов путем устранения конкурентов, для чего будет достаточно добавить конкурирующее лекарственное средство в список «по рецепту». Следовательно, производители безрецептурных препаратов будут всеми силами пытаться не попасть в список медикаментов, которые отпускаются по рецептам. В такой ситуации борьба за главное медицинское кресло страны только усилится.

Рядовому же украинцу подобные изменения вряд ли принесут реальную пользу, считает издание.

Первое, чего стоит ожидать, - это очереди в поликлиниках. Несмотря на введение семейной медицины, в Украине не хватает терапевтов - около 12% вакансий остаются незакрытыми, больше половины таких медиков пенсионного или предпенсионного возраста, и обслуживают они в среднем вместо нормативных 1,5-2 тысячи человек по 2,5-3 тысячи человек.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют усиление такого фактора, как навязывание врачами продукта конкретной фирмы. Уже сейчас, по их оценкам, каждый третий препарат выписывается с корыстными целями - по договоренности с агентом фармкомпании. У 70% таких препаратов есть более дешевые аналоги на украинском рынке, то есть медики вынуждают граждан переплачивать. И приблизительно 40% таких назначений не лечебного, а общеукрепляющего характера (витамины, Бады, гомеопатия и тому подобное).

В такой ситуации тотального навязывания, отмечают «Комментарии:», в стране образуется сразу два теневых сектора. Первый - это непосредственно нелегальный рынок лекарств. В Интернете можно заказать препараты, которые уже сейчас отпускаются строго по рецепту, и даже те, которые не проходили сертификацию в Украине. За отсутствие рецепта, конечно, приходится переплачивать (в среднем 30-40%), но для многих это более приемлемо, чем постоянные походы к врачу. Второй сектор - это нелегальный рынок рецептов. Сегодня получить рецепт на нужный препарат (не наркотический или психотропный) можно за символическую плату - 10 грн. для городов районного значения и 50 грн. для областных центров. С рецептами строгой отчетности сложнее. В основном врачи не выписывают такой рецепт, если в них возникают подозрения в наркозависимости. И совершенно напрасно приходить к врачу «без рекомендаций» с просьбой продать рецепты. Однако если медик убеждается в необходимости препарата, сторговаться можно за 100–150 грн., отмечают «Комментарии:».

По данным аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «Морион», в прошлом году общий объем рынка аптечных продаж по всем категориям «аптечной корзины» составил 20,3 млрд. грн. (или 2,6 млрд. долларов), из которых 82,3% - непосредственно лекарственные препараты. То есть в 2009 году украинцы без рецепта приобрели лекарств на сумму в 8,68 млрд. грн. При этом эксперты отмечают, что около 50% продаваемых без рецепта препаратов абсолютно не нужные или покупаются впрок, но не используются.