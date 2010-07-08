Половина 5-леток не смогут сесть за парты...

Почти половина детей пятилетнего возраста не смогут в этом году сесть за парты, потому что для обязательного нулевого класса в детских садах нет мест.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя последствия возвращения к одиннадцатилетнему образованию.

Как отмечает издание, показатель охвата детей дошкольными учебными заведениями, по данным Минобразования, составляет 57% (в городах - 69%, в селах - лишь 33%). Даже в самых благополучных по этому вопросу областях он не дотягивает до 80%. Так, в Черкасской области дошкольное образование получают 70% детей, в Севастополе - 69%, в Донецкой и Сумской областях - 67%. Увеличения показателя охвата за последние годы удавалось достичь, среди прочего, за счет альтернативных форм получения дошкольного образования - открытия так называемых групп кратковременного пребывания, групп подготовки детей к школьному обучению при общеобразовательных заведениях, внедрению социально-педагогического патроната, когда домой к детям, не посещающим детские сады, дважды в неделю приходил социальный педагог.

Однако когда образование с пятилетнего возраста становится обязательным, подобные формы вряд ли обеспечат его качество, полноценное психическое и эмоциональное развитие детей, формирование их школьной зрелости, отмечают «Комментарии:».