В Одесской области уровень Днестра повышается

За прошедшие сутки уровень воды Днестра поднялся еще на 5 см, превысив критическую отметку в районе райцентра Беляевка на 20 см. Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

По словам главного специалиста по связям с общественностью облуправления Лидии ЯНКОВСКОЙ, «подразделение специалистов МЧС с помощью техники продолжает работы по укреплении водозащитной дамбы у села Ясски».

По ее словам, поступление воды в Днестровское водохранилище составляет 450 кубометров в секунду, сброс с нижнего бьефа - 270 кубометров в секунду.

Вместе с тем, Л.ЯНКОВСКАЯ констатировала, что паводковая ситуация в придунайских районах Одесской обл. стабилизировалась. «Рядом с райцентрами Рени и Измаил вода в течение последних суток отступила на 4 см, а неподалеку Вилково ее уровень на 1 см поднялся», - уточнила представитель МЧС. Тем не менее существует опасность прорыва дамбы и подтопления села Орловка Ренийского района и соседних населенных пунктов».

Напомним, 7 июля вследствие днестровского паводка подтоплено свыше 700 га посевов зерновых культур в Беляевском районе Одесской области.