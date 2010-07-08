Из Тернополя вновь не вывозят мусор.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, обусловлено это тем, что жители Малашевцев в очередной раз перекрыли дорогу на свалку, куда вывозят мусор из города. Соответственно теперь городское управление жилищно-коммунального хозяйства для предупреждения ухудшения санитарных условий издало приказ, которым обязало предприятия, осуществляющие вывоз мусора из города, складывать мусор в большие полиэтиленовые пакеты, туго завязывать и оставлять рядом с контейнерами. В случае, если решение проблемы с вывозом отходов затянется во времени, в управлении ЖКХ планируют периодически проводить дезинфекцию контейнеров и мест, где будет накапливаться мусор.

В пресс-службе мэрии отметили, что городской голова Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ сразу после перекрытия дороги на свалку встречался с общиной Малашевцев, однако понимания достичь не удалось.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители сел, прилегающих к Малашевецкой мусорной свалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между ТОГА и общинами сел Малашевцы и Игровиця о взаимопонимании по урегулированию спорных вопросов функционирования мусорной свалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу.

29 ноября жители села Малашевцы вновь перекрыли дорогу на свалку.

Соответственно мусор из Тернополя начали вывозить в Хмельницкую, Львовскую, Ривненскую и Ивано-Франковскую области, поскольку все договора относительно вывоза мусора на местные свалки было разорванные.

27 марта 2010 года с помощью правоохранителей был возобновлен вывоз мусора на Малашевецкую мусорную свалку.

31 марта община Малашевцев подписала меморандум с Тернопольским городским советом и обладминистрацией, в котором согласилась на вывоз мусора из Тернополя на свалку возле села до 1 июля. Меморандумом было предусмотрено, что облгосадминистрация и городской совет будут продолжать финансировать мероприятия, направленные на закрытие мусорной свалки, разработают проектно-сметную документацию на проведение первоочередных мероприятий по ее рекультивации, а также завершат рекультивацию до 1 ноября 2010 года.

Малашевецкая мусорная свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она расположено в 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.