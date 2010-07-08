Ивано-Франковск: гостиницы готовят для возможной эвакуации

В Ивано-Франковске готовят гостиницы и школы для возможной эвакуации людей на случай наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, такое решение принято сегодня на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты население горисполкома, посвященном ситуации в городе в связи с сильными осадками.

В работе комиссии приняли участие городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНАШКЕВИЧУС и первый заместитель городского председателя Зиновий ФИТЕЛЬ.

По результатам первого заседания комиссии было принято решение о понижении до минимального уровня давления холодной воды, которая подается на город Ивано-Франковск. А также начальнику управления ЖКХ Василию БИЛЫКУ было дано поручение подготовить гостиницу «Прикарпатье» для возможной эвакуации людей и начальнику управления образования Михаилу ВЕРЕСУ подготовить школы для возможной эвакуации людей. Также начальнику городского управления ГУ МЧС в Ивано-Франковской области дано поручение первоочередно направить насосы для откачивания воды в центральной городской клинической больнице и на ул. Полевую, 14.

Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций горисполкома ведется работа по организации постов наблюдения за уровнем воды в районе ул. Приречной и села Вовчинец.