Прикарпатье: подтоплено 47 жилых домов

В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей подтоплено 47 жилых домов, 145 подвальных помещений жилых домов, 247 дворовых хозяйств, 385 приусадебных участков, 47 колодцев и 25 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает пресс-служба МЧС, подтопления зафиксированы на территории Галицкого, Долинского, Снятинского, Рогатинского, Рожнятовского, Калушского районов, Ивано-Франковска и Калуша.

Для предоставления помощи населению по ликвидации последствий стихии в данных районах работают мобильные оперативные группы и аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС в области.

Всего привлечено 43 единицы техники и 95 человек.

На Прикарпатье из-за сильных дождей обесточены 40 населенных пунктов.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отдел информационной политики ОАО «Прикарпатьеоблэнерго». Согласно предоставленной информации, по состоянию на 9 часов утра 8 июля полностью без света оказались 40 населенных пунктов и еще 11 – частично. Для ликвидации аварийных выключений направлено более 20 бригад ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», которые, несмотря на дождь, отправились на поиск повреждений электросетей.

От проливных дождей, которые начались еще накануне, больше всего пострадали жители Рожнятовского, Верховинского и Долинского районов.

Особая ситуация сложилась в Снятинском районе, где подтоплены отдельные села, в частности Джуров и Новоселица, а также в Яремчанском горсовете, где водой смыло переход воздушной линии на Заречье (Делятин).

Оперативно-выездные бригады и другие задействованные подразделы работают во всех районах области над восстановлением электроснабжения. Однако сроки выполнения работ зависят от погодных условий: непрекращающиеся дожди в некоторых местах не только делают невозможным или осложняют выполнение задач, но и вызывают новые аварии.

Энергетики утверждают, что для восстановления электроснабжения пострадавших районов у ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» есть достаточный аварийный запас материалов, обеспечение персоналом, техникой и спецмеханизмами. При необходимости будет налажено сотрудничество с подразделами МЧС, властными структурами, местным населением.