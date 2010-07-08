В Геническе трое сантехников отравились парами канализации
13:33, 08 июля 2010Страна
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Диагноз - "отек головного мозга"
В Геническе Херсонской области трое сантехников районной больницы 7 июля во время чистки канализации отравились испарениями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.
Рабочих в бессознательном состоянии случайно обнаружили сотрудники больницы и отправили в реанимацию.
Все пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии с диагнозом "отек головного мозга".
Выяснилось, что рабочие самовольно занимались чисткой канализационной трубы частного дома. Труба проходит через территорию Генической райбольницы.
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