В Геническе трое сантехников отравились парами канализации

В Геническе Херсонской области трое сантехников районной больницы 7 июля во время чистки канализации отравились испарениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Херсонской области.

Рабочих в бессознательном состоянии случайно обнаружили сотрудники больницы и отправили в реанимацию.

Все пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии с диагнозом "отек головного мозга".

Выяснилось, что рабочие самовольно занимались чисткой канализационной трубы частного дома. Труба проходит через территорию Генической райбольницы.