Как использовать солнечное затмение для избавления от болезней

Помимо негативных влияний, солнечное затмение имеет и позитивные. Одно из них - возможность получить мощный настрой на позитив. В день затмения рекомендовано проводить психологическую практику, направленную на избавление от заболеваний, вредных привычек и других негативных обстоятельств, которые тормозят физическое и духовное развитие человека.

До затмения в течение 3-х дней (то есть, начиная с сегодняшнего дня. Напомним, что само затмение состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:33) не следует употреблять в пищу мясо, семечки и орехи. В эти дни пребывайте только в приподнятом настроении, не поддавайтесь ни на какие негативные провокации, на восходе и закате солнца необходимо принимать контрастный душ (5-7 перемен температуры в течение 10 минут). Мужчины начинают и заканчивают горячей водой, женщины - холодной.

Для проведение практики потребуются 2 стакана чистой родниковой воды, зеркало и свеча. За час до затмения необходимо выпить стакан воды, потом принять контрастный душ. Посидите у зажжённой свечи, спокойно поразмышляйте о том, от чего вы хотели бы избавиться в своей жизни. Отметим, что мысли должны быть направлены только на позитив, а не во вред кому бы то ни было.

За десять минут до затмения рекомендуется посмотреть на себя в зеркало и лечь головой на восток. Закройте глаза, расслабьтесь. Мысленно вспомните своё отражение в зеркале. Представьте, что это отражение в зеркале, а не вы, болеет, курит, имеет другие вредные привычки, что это оно несчастно, одиноко, имеет любовные неудачи и т.п. Затем представьте, что это отражение становится чёрным шариком, внутри которого вспыхивает синяя или фиолетовая точка. После этот тёмный шарик мысленно оттолкните от себя или сожгите. После этого думайте обо всём хорошем и ещё так немного спокойно полежите.

Встав, загасите пальцами (!) свечу, примите контрастный душ, выпейте медленными глотками стакан родниковой воды, представляя, как с ней в вас вливается здоровье, благосостояние, здоровье, радость, благодарность, любовь.

Поскольку эта практика - сугубо только ваше дело - никому об этом не рассказывайте. Специалисты утверждают, что перемены не заставят себя долго ждать.

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