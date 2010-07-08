Прикарпатье: изъято алкоголя-фальсификата на 651 тыс. грн.

В Ивано-Франковской области за первое полугодие 2010 года милиция изъяла из оборота фальсифицированные алкогольные напитки на 651 тысяча гривен.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, еженедельно в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий работники милиции выявляют неединичные факты легальной реализации фальсифицированных спиртных напитков с этикетками известных торговых марок.

На прошлой неделе по материалам сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц филиала одного из торговых домов, на складах которого было обнаружено 42 тысячи бутылок ликеро-водочных изделий, которые не соответствовали нормам и показателям установленного государственного стандарта, а наклеенные марки акцизного сбора были изготовлены кустарным способом.

По словам В.ГУЛЬТАЙЧУКА, из оборота изъято почти 52 тысячи бутылок фальсифицированных водочных изделий.

«Можно подсчитать и прямые убытки государства из-за того, что на потребительский рынок попадают нелегально изготовленные алкогольные напитки, – подчеркнул он. - За полгода милиция изъяла 42 тысячи 800 поддельных марок акцизного сбора».