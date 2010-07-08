Днепропетровск: две сестрички отравились лекарствами
11:17, 08 июля 2010Страна
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Младшая умерла
В Днепропетровске две малолетних сестры, оставленные дома без присмотра родителей, отравились лекарствами.
Как сообщила сегодня журналистам начальник криминальной милиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД в Днепропетровской области Ирина КАЧИНСКАЯ, младшая четырехлетняя девочка умерла. Ее старшая 7-летняя сестра находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии.
В отсутствие взрослых в квартире дети решили поиграть "в больницу", используя домашнюю аптечку с лекарствами.
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