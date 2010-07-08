В Бердянске спасли тонущего в Азовском море мужчину

В Бердянске сотрудники "Спасательной водолазной службы" МЧС спасли тонущего в Азовском море мужчину, который в шторм заплыл на 700 м от берега.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Запорожской области, инцидент, едва не закончившийся гибелью 39-летнего жителя Луганска, произошел в районе городского пляжа.

"Купаясь во время шторма, мужчина заплыв в море на расстояние примерно 700 метров от берега. Обессилев, человек понял, что самостоятельно добраться назад не сможет и начал подавать руками сигналы о помощи", - сообщили в МЧС, отметив, что заметили произошедшее и спасли мужчину бойцы "Спасательной водолазной службы", которые вышли в море на катере "Сарепта", подобрали тонущего и доставили на берег.

С начала 2010 г. на водных объектах в Запорожской области утонуло 35 человек, в том числе 4 детей, спасено 124 человека, в том числе 40 детей.