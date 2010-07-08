Чем опасна алюминиевая посуда?

Биофизики, изучая металлы и микроэлементы, которые содержатся в крови человека, подчеркивают, что с одной сороны, они не только полезны, но и незаменимы - в небольших количествах, с другой стороны, при превышении нормы концентрации в крови, они же могут стать причиной многих тяжелых заболеваний.

Например, алюминий участвует в обмене веществ, необходим при построении тканей организма, при регенерации костей и потому входит в состав многих медицинских препаратов. Но не следует забывать, что этот металл относится к условно токсичным элементам, и, например, во многих странах изготовление кухонной посуды из него запрещено, поскольку при приготовлении кислой пищи его атомы легко в нее переходят.

Следствием превышения концентрации в крови алюминия может быть анемия, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, нарушение моторных реакций у детей, разные неврологические изменения.

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