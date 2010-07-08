Запорожье: два человека отравились парами аммиака

В пгт. Мирный Мелитопольского района Запорожской области во время чистки канализационного коллектора парами аммиака отравились два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Запорожской области, несчастный случай произошел вечером на улице Южной в пгт Мирный, где сотрудники фирмы осуществляли очистку канализационного коллектора.

"По словам самих пострадавших, которые работают слесарями ООО "Жилоцентр Мирный", около 17.00 один из них открыл люк, наклонился и начал вставлять направляющую трубу для троса, чтобы осуществить чистку канализационных труб. В этот момент из коллектора на поверхность поднялись пары аммиака, отчего 42-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал в коллектор глубиной 4 метра. Его 40-летний коллега спустился вниз спасать напарника, обвязал его веревкой, и другие сотрудники подняли пострадавшего на поверхность", - сообщили в управлении МЧС в Запорожской области, отметив, что попытка спасти коллегу едва не стоила мужчине жизни.

"Извлечь из коллектора сразу двоих людей было невозможно. Поэтому пока поднимали пострадавшего, мужчина, спустившийся его спасать, оставался внутри. Из-за паров аммиака ему стало плохо. Он также потерял сознание и пришел в себя уже в больнице", - сообщили в МЧС.

На сегодняшний день оба пострадавших проходят стационарное лечение, врачи характеризуют состояние здоровья мужчин, как удовлетворительное.

По факту случившегося проводится проверка.