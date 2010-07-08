Полезные свойства черники

Диетологи утверждают: нет лучшего средства для восстановления остроты зрения, чем регулярное употребление в пищу черники. Эти темно-синие, распространенные преимущественно в северных широтах, ягоды прекрасно укрепляют сетчатку глаза благодаря содержащимся в них биофлавонидам.

Чтобы восстановить зрение, в сезон нужно съесть ее как можно больше. А в осеннее-зимний период нужно 1 столовую ложку сухой черники залить с вечера холодной водой на 2 см выше уровня ягод, а утром съесть их натощак за 30 минут до завтрака.

Интуитивно любят чернику и люди, склонные к сахарному диабету – черника прекрасно снижает уровень сахара в крови и очень благотворно влияет на работу всей эндокринной системы. Как прекрасное средство от диабета можно использовать и отвар из листьев черники.

Отличительной особенностью черники является и ее исключительно благотворное воздействие на клетки мозга. Хочешь сохранить трезвый ум и твердую память до глубокой старости? Ешь чернику. И корми ею детей, если хочешь, чтобы школьная программа не лишала их физических и эмоциональных сил.

Кроме того, черника прекрасно (не хуже клюквы) очищает почки. А содержащиеся в них пектины – прекрасное подспорье для кишечника. Чтобы восстановить моторику кишечника, нужно принимать по 50-100 г свежих ягод в день или пить настой из измельченных сухих ягод: 4 чайные ложки на 1 стакан холодной воды, настоять 8 часов; суточная доза - 2-3 чайные ложки.

Неоценимую помощь может оказать черника и при воспалении горла, геморройных кровотечениях, почечно-каменной болезни, подагре, ревматизме.

И последний, ударный факт: онкологи единодушно сходятся во мнении, что регулярное употребление черники – прекрасная профилактика рака.

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