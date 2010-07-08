Президента просят взять эпидемию ВИЧ/СПИДа под свой контроль

Сообщество ВИЧ-позитивных людей просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА взять вопрос эпидемии ВИЧ/СПИД в стране под свой персональный контроль.

Как сообщили УНИАН во Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», об этом заявил председатель координационного совета Сети Владимир ЖОВТЯК сегодня во время акции «Распродажа больниц. Дорого», которая прошла сегодня напротив Дома правительства.

Акция была направлена на привлечение внимания общественности и чиновников к решению правительства выселить инфекционную больницу, которая находится возле Киево-Печерской Лавры. В этой больнице получают лечение тысячи людей из всей Украины. Каждый год доктора и социальные работники клиники предоставляют больше восьми тысяч консультаций, сказано в сообщении.

«Эта больница – последняя надежда людей, больных СПИДом. Очень жаль, что правительство именно такими методами решает вопрос преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, в место того чтобы направить свои усилия на обеспечение больных качественным лечением и улучшить условия их пребывания в медицинских учреждениях», – сказал в своем выступлении представитель ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ.

Председатель координационного совета Сети Владимир ЖОВТЯК заявил, что «сообщество ВИЧ-позитивных людей Украины обращается к Президенту Украины с просьбой взять вопрос эпидемии ВИЧ/СПИД в стране под свой персональный контроль. От этого зависит будущее Украины и наших детей. Только скоординированные усилия и взаимодействие всех структур может остановить эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине. Мы готовы предоставить свой опыт, свои знания, положить силы и жизнь для того, что бы помочь Власти уберечь нашу страну и здоровье ее граждан».

Как сообщал УНИАН, 7 июля министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК заявил, что клинику Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, в которой лечатся ВИЧ-инфицированные, не будут выселять с территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника до выделения ей другого помещения.

Справка УНИАН. 14 июня Кабинет министров принял решение, согласно которому, руководители ряда профильных министерств и ведомств обязаны "принять до 16 июля 2010 года меры по выселению с территории Киево-Печерской Лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".