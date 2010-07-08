Чем можно заразиться в душе

Так приятно принять холодный душ в такую жару, которую приходится испытывать этим летом! Между тем, в ванной комнате нас может поджидать опасность - микробы в воде, точнее – в головке душа, в водопроводном кране, на пластиковых занавесках. Это – ближайшая родственница туберкуледной бактерии Mycobacterium avium.

О том, что она обитает в воде, медицина давно знает. Но в этих излюбленных для нее местах, как стало известно в результате недавних исследований, она успешно плодится, да так, что число микробов на этих поверхностях может быть в 100 раз больше обычного и становится опасным для человека.

Если таким душем пользуется человек ослабленный, то опасная бактерия может вызвать серьезное заболевание – пневмонию, которая трудно лечится. Заражение происходит при вдыхании мелких капелек воды, содержащих микробы. Особенно подвержены инфекции люди перенесшие трансплантацию органов, больные СПИДом, пожилые люди, беременные женщины. Симптомы заболевания, вызванного Mycobacterium avium, могут быть такими: высокая температура, сильная утомляемость, сухой кашель, одышка.

Чтобы особенно не рисковать, поменяйте пластиковую головку душа на металлическую, почаще ее мойте в растворе хлорки и не лезьте головой под первую струю, а вернее сказать - первый смыв из бактерий.

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