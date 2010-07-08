В Азовском море утонули группа детей и воспитатель лагеря

В России во время купания в Азовском море погибли пятеро детей и воспитатель, один ребёнок пропал без вести.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«Пятеро детей и воспитатель погибли во время купания в районе Ейской косы в Краснодарском крае. Один ребёнок пропал без вести, его поиски продолжаются», - говорится в сообщении.

Психологи МЧС России приступили к работе по оказанию психологической помощи детям, ставшими очевидцами трагедии.

По информации пресс-службы следственного комитета при прокуратуре РФ, семь воспитателей и около ста детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Азов», расположенном в поселке Должанка Ейского района, выехали из лагеря на экскурсию на остров, находящийся в районе Ейской косы. Впоследствии воспитателями, сопровождавшими группу детей, было обнаружено отсутствие коллеги и нескольких подростков. Позднее в воде обнаружены тела двадцатисемилетнего воспитателя и пяти детей: двух десятилетних мальчиков и трех девочек девяти, двенадцати и шестнадцати лет. Все они приехали из Москвы. Кроме того, в больнице находится еще один мальчик.

В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Руководством Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела дано поручение тщательно проанализировать действия или бездействие должностных лиц, виновных в трагедии, в результате которой погибли дети. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

По информации пресс-службы Кремля, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил соболезнования семьям детей и воспитателя, трагически погибших на Азовском море.

Он поручил губернатору Краснодарского края Александру ТКАЧЁВУ оказать необходимую помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших. Д.МЕДВЕДЕВ также поручил Генеральному прокурору Юрию ЧАЙКЕ провести проверку организации детского отдыха и соблюдения мер безопасности в лагерях Краснодарского края, в том числе в детском лагере «Азов», где отдыхали погибшие.