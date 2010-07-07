В канализации Прилук выявили неизвестное химическое вещество

В Прилуках Черниговской области зафиксировано шесть выбросов неизвестного химического вещества в канализационную систему города , что создает опасность выведения из строя очистных сооружений. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Прилуцкого городского совета.

По словам главного специалиста Управления Виктора ГУЛЕВИЧА, опасные выбросы начались в начале июня, последний из них произошел 5 июля. Поглощая кислород, яд пагубно влияет на биологически активный ил на очистных сооружениях.

"На сегодняшний день новых выбросов химического вещества не зафиксировано. Все опасные стоки, а это около 10,5 тысячи кубометров, собраны в прудах-накопителях", - отметил специалист, добавив, что, к счастью, опасные воды не попали в реку Удай.

По факту опасных выбросов и нарушения природоохранного законодательства возбуждено уголовное дело. Пробы стоков направлены на экспертизу в Киев.

По предварительным данным специалистов, химическое вещество, попавшее в городскую канализацию Прилук, - это анилин, который широко используется в промышленности как краситель и консервант, его можно купить в свободной продаже. Происхождение химического вещества установить пока не удалось.