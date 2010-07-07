В Украине пока нет условий для обучения 5-летних детей

Эксперты считают, что в Украине пока нет условий для обучения детей в возрасте 5 лет.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина, относительно целесообразности и последствий принятого вчера Верховной Радой закона “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)”. В институте напоминают, что этим законом парламент вернул 11-летнюю систему обучения в школах. Также законом предусмотрено, что дети в возрасте 5 лет должны обязательно посещать детский сад до поступления в школу.

Так, правозащитник Семен ГЛУЗМАН отметил, что любые эксперименты, связанные с детьми, очень опасны. «Я не знаю, что лучше – новые эксперименты от Дмитрия ТАБАЧНИКА (министра образования) или старые эксперименты от КРЕМЕНЯ (экс-министра образования Василия КРЕМЕНЯ - УНИАН). Я понимаю одно: это не политические решения вообще должны быть», - сказал он. Правозащитник отметил, что все должно делаться так, чтобы детям было лучше, а не политикам. По его словам, вводить новшества в системе образования нужно очень осторожно и не отменять их с приходом нового правительства или наоборот.

В свою очередь, ректор Донецкого открытого университета Сергей ВЕТРОВ высказал мнение, что правительство и законодатели поступили мудро, приняв решение о возврате к 11-летней системе обучения в школах. «Потому что, с одной стороны, в наших традициях, в том, что наработано, «одиннадцатилетка» – наиболее оптимальный вариант для нашей школы: «двенадцатилетка» – это перебор, десять лет – возвращаться, в принципе, можно было бы, но уже все начало перестраиваться. Но, чтобы удержать европейские стандарты, у которых школьное образование 12 лет чаще всего, был придуман ход – снизу пристроить этот год», - отметил он.

Говоря о дошкольном обучении, ректор напомнил, что подготовительные группы в детских садах существуют давно. «Если это будет на уровне детских садов или каких-то учреждений – но не в школе, не при школе, которая не приспособлена для жизни таких маленьких детей – то тогда в этом есть смысл и логика. Все индивидуально: для кого-то в пять лет щадящий образовательный режим в условиях детского садика - когда дети спят, могут ползать по ковру и так далее – подходит, а некоторые и в восемь лет не готовы обучаться», - считает С.ВЕТРОВ.

В свою очередь, директор школы №2 г. Угледар (Донецкая область) Светлана БАБЕНКО приветствует решение о дошкольном обучении детей на базе школы. «У нас сейчас школа не заполнена на 100%, у нас город небольшой – три школы, и каждая из них может, в принципе, разместить такой первый класс, который раньше, в советское время, был нулевой. Ведь никто не предполагает того, что дети должны сесть за парту. И дети есть всякие, есть разный уровень развития – кто-то и в пять лет готов пойти в школу, а у кого-то и в семь еще нет школьной зрелости. Так что, в принципе, мы не против. И есть ресурсы в каждой школе у нас в городе, чтобы создать этот нулевой класс – со спальней – а у меня она и сейчас действует для первых классов», - сказала она.

Глава Ассоциации руководителей школ г. Киева Юрий ШУКЕВИЧ положительно оценивает решение парламента о введении дошкольного образования для пятилетних детей, но сомневается в том, сможет ли государство обеспечить им нормальные условия для обучения. «Если бы пятилеткам обеспечили те же условия, которые есть в тех странах Евросоюза, где действительно есть дошкольное образование пятилеток. Однако, пусть мы все подумаем, возможно ли сейчас, без дополнительных расходов из государственного бюджета, обеспечить качественное дошкольное образование в современных детских садах? Могут ли детские сады быть обеспечены до 1 сентября – и в селах, и в городах, высококачественными преподавателями и новыми учебниками по тем предметам, которые Министерству образования еще нужно определить учебным планом для пятилеток? Будут ли там кадры и финансы на школьные доски, парты? Может ли Украина это себе позволить во всех административных единицах?»- сказал эксперт.

По мнению Ю.ШУКЕВИЧА, введение обязательного дошкольного образования сохраняет в Украине двенадцатилетний срок школьного обучения. «Фактически, мы оставили 12 лет – только двенадцатый класс мы отделили от школы – но нулевой класс ввели в детских садах», - сказал он.

Также Ю.ШУКЕВИЧ высказал сожаление по поводу того, что в который раз изменения в законы имеют не системный, а ситуативный характер. «Например, в Польше сеть школ включает всего три типа: начальная школа, гимназия как базовая школа и лицей как старшая школа. У нас было девять типов – теперь ввели еще два и теперь у нас одиннадцать типов. Это не отвечает, на наш взгляд, реалиям европейского образования», - отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что для открытия в школах специальных классов для детей-инвалидов также требует значительных расходов из госбюджета.

«Были внесены изменения о том, что в составе общеобразовательных учебных заведений могут быть инклюзивные классы для обучения детей с особыми потребностями. Это очень важно. Но в пояснительной записке четко прописан пункт пятый - что изменения законодательства, которые вносятся, не потребуют дополнительных расходов из государственного бюджета. Уверены ли мы с вами, что введение инклюзивного образования и образования пятилеток не потребует дополнительного финансирования? Разве не требует дополнительного финансирования, например, строительство пандусов в школах, где будут обучаться инклюзивные дети – на инвалидных колясках?», - отметил Ю.ШУКЕВИЧ.