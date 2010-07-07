Ведущие стоматологи Украины помогают ветеранам войны

Ассоциация имплантологов Украины провела в Киеве беспрецедентную акцию, посвященную 65-летию Победы. 50 ведущих стоматологов-имплантологов, представляющих все регионы Украины, провели в Киеве в течение дня (с 9.00 до 18.00) 73 операции по имплантации зубов по протоколу «Все на четырех» ветеранам Второй мировой и детям войны в возрасте от 70 до 93 лет. Уже в конце дня ветераны получили возможность ощутить новое качество жизни, смогли полноценно принимать пищу и общаться.

Большинство ветеранов не имеют собственных зубов и пользуются съемными пластмассовыми протезами. К сожалению, такие протезы плохо фиксируются в полости рта, ухудшают артикуляцию и делают невозможным полноценный прием пищи. Поэтому, сознавая свою социальную ответственность перед наиболее уязвимыми слоями населения, члены ассоциации решили улучшить качество жизни ветеранов, облегчив их общение с родными и близкими.

«Статистика свидетельствует, что 50% людей в нашей стране после 65 лет — беззубые. Я убежден: сегодня протезирование на имплантатах — не альтернатива, а единственная возможность вернуть человеку потерянные зубы, — отмечает президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация имплантологов Украины» Ярослав ЗАБЛОЦКИЙ на торжественном открытии мероприятия. — Своей акцией мы хотим привлечь внимание общества к поддержке ветеранов, которая должна стать делом каждого. Питаем надежду, что в будущем государство изыщет средства для финансирования такой помощи хотя бы для инвалидов и участников войны».

Операции по имплантации проходили в Главном военном госпитале Киева (главный врач генерал-майор М.Бойчак) при поддержке Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины, что и стало решающим при выборе медицинской площадки для благотворительного имплантологического марафона.

«Пациентов нужно было предварительно госпитализировать, обследовать, то есть организовать весь комплекс необходимых мер по предоперационному и послеоперационному уходу за больными. Это дополнительная забота, к которой не были готовы другие медицинские учреждения, куда мы обратились с этим предложением, — рассказал почетный президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация имплантологов Украины» Мирон Угрин. — В итоге в военном госпитале мы получили полезный опыт во время учебы-сотрудничества военных и гражданских медиков. Масштаб помощи, предоставленной за день, можно приравнять к массовому поступлению раненных в челюстно-лицевой участок. После операций госпиталь даже организовал автобусные перевозки прооперированных на компьютерную томографию и другие процедуры».

Благодаря новейшим стоматологическим технологиям прооперированные уже вскоре начинают ощущать имплантаты как свои зубы. И тут очень важен опыт и высокая квалификация специалистов. Операции проводились врачами-добровольцами — ведущими украинскими имплантологами. Каждая команда, состоявшая из четырех человек (врач-хирург, врач-ортопед и два ассистента), осуществила в течение дня стоматологическую имплантацию двум пациентам по одинаковому протоколу: под местной анестезией в межментальном пространстве нижней челюсти и на беззубой верхней челюсти установили по четыре имплантата с немедленной фиксацией на них временных несъемных конструкций.

Уход за ортопедическими конструкциями на имплантатах не требует от ветеранов дополнительных средств. Все расходы по постоянному протезированию взяли на себя стоматологическая поликлиника Министерства обороны (заведующий полковник медслужбы Р.Камалов) и кафедра ортопедической стоматологии Национального медицинского университета им. А.Богомольца (ректор профессор В.Москаленко), а все медицинские риски пациентов были застрахованы. Для проведения акции около десяти украинских и мировых производителей имплантатов выделили свою продукцию. В результате было прооперировано 56 ветеранов, которым установили почти 300 имплантатов.

Как подчеркнул министр обороны Украины Михаил Ежель: «Наши ветераны победили фашизм, отстояли свободу страны, а значит, имеют право на самое глубокое уважение и защиту со стороны государства и общества. Надлежащий уровень жизни ветеранов — тот минимум, который мы все должны обеспечивать».

Стоматологическая имплантация не имеет возрастных ограничений. Теперь в этом убедились 70—90-летние пациенты. «Искусственные зубы, фиксируемые на имплантатах, не нужно снимать, они служат как настоящие и не требуют особого ухода», — подчеркнул доцент кафедры ортопедической стоматологии НМУ им. А.Богомольца П.Куц.

«Мы понимаем, что стоматологическая имплантация стоит недешево. Но это единственная возможность почувствовать радость общения и жить полноценной жизнью. Мы благодарны врачам-добровольцам, однако считаем, что хорошо было бы продолжить это благородное дело по всей Украине», — подчеркивает президент Международной организации ветеранов—участников ВОВ Владимир Воронцов.

Акцию решено продолжить в регионах. Она будет проходить в течение года. Ее организация возложена на местные ячейки Всеукраинской общественной организации «Ассоциация имплантологов Украины».

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zn.ua