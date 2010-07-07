Можно ли вылечить облысение?

Человек лысеющий всегда беспокоится о том, что станет с его волосами и есть ли способ прекратить их выпадение. У людей с очаговой алопеций, которая характеризуется очагами облысения в виде монет на волосистых участках тела, в равной степени поражающей мужчин и женщин, есть много шансов на выздоровление. При этом виде облысения волосяные фолликулы не разрушаются.

Тем не менее, примерно у 30% пациентов заболевание погрессирует и приводит к тотальному облысению, либо становится хроническим. До настоящего времени никто не брался предсказать, каковы перспективы каждого больного с очаговой алопеций – выздоровеет ли он, или болезнь будет протекать тяжело.

Исследователи из Университета Колумбия ( Нью-Йорк, США) обнаружили несколько генов, аномалии которых проводят к развитию этой алопеции. Всего их оказалось восемь. Пять из них виновны в одновременном появлении псориаза или ревматоидного артрита, а остальные три – только этого вида алопеции, и среди них – ген ULBP3, который и является причиной того, что заболевание в течение нескольких лет вызывает полное облысение.

Эти данные, опубликованные в журнале «Nature», по мнению авторов работы, позволят создать генетический тест для определения прогноза этого вида алопеции и разработать новые виды терапии, которая до настоящего времени мало удовлетворяла как врачей, так и пациентов.

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