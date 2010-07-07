Клинику для ВИЧ-инфицированных не будут выселять из Лавры до выделения ей другого помещения - Мытник

Клинику Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, в которой лечатся ВИЧ-инфицированные, не будут выселять с территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника до выделения ей другого помещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК, комментируя соответствующее решение Кабинета министров.

“Никто никого никуда не выселяет, и не будет отселять, пока не будет подготовлено соответствующее помещение”, - сказал З.МЫТНИК.

В то же время министр не ответил на вопрос о возможности компенсации благотворительных средств, в свое время внесенных основателем фонда “АнтиСПИД” Еленой ФРАНЧУК на развитие больницы для ВИЧ-инфицированных. (В 2008 году за средства фонда было отремонтировано и оборудовано отделение ВИЧ/СПИДа клиники – УНИАН).

“Это помещение Академии наук, а не Министерства здравоохранения, но меня тревожит, прежде всего, проблема пациентов. Если они будут переселяться, то они будут переселяться в соответствующее для этого помещения, которое будет не хуже, а лучше”, - отметил он.

По словам З.МЫТНИКА, финансировать мероприятия по перенесению больницы в другое помещение будет правительство.

“Больные будут обеспечены лечением”, - подчеркнул министр.

В то же время, по его словам, сроки переселения больницы точно не определены. “Это может быть и на протяжении года”, - добавил З.МЫТНИК.

Справка УНИАН. 14 июня Кабинет министров принял решение, согласно которому, руководители ряда профильных министерств и ведомств обязаны "принять до 16 июля 2010 года меры по выселению с территории Киево-Печерской Лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".