Кофе стимулирует выносливость

Британские медики утверждают, что обычный кофе может улучшить результаты спортсменов на 6%. Исследования показали, что употребление кофеина в больших количествах способствует повышению выносливости, если физические нагрузки не являются чрезмерными. Лучше всего результат заметен при беге на длинную дистанцию.

Конечно, в обычной жизни это особого значения не имеет, так как результат улучшается приблизительно на 6%, но для спортсменов это может играть важную роль. К слову, в 2004 году кофеин был исключен из списка запрещенных веществ, утвержденного всемирным антидопинговым комитетом.

В то же время ученые уверены, что кофеин следует ввести в список запрещенных веществ для профессиональных спортсменов, так как даже незначительное влияние может стать причиной получения медали. Специалисты подчеркивают, что нередко разрыв во времени между спортсменами оказывается незначительным, потому для получения объективных результатов необходимо исключить любое побочное влияние.

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