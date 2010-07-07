Ребенок может утонуть даже в мелком домашнем бассейне

Американские специалисты Monroe Carell Jr. Children`s Hospital при Университете Вандербилта предупреждают родителей помнить о том, что утонуть можно и в стакане воды, и не оставлять детей без надзора при "плескании" в домашнем бассейне. Эксперты напомнили, что риск случайной смерти ребёнка, включая утопление, при купании в бассейне возрастает в пять раз. С конца мая этого года педиатры клиники столкнулись с 19 случаями, в которых дети пострадали в бассейне и были доставлены в больницу на скорой помощи. Восемь детей из этого числа умерли. Только в течение последних четырёх дней врачам удалось вернуть к жизни трёх детей, захлебнувшихся водой в бассейне.

В связи с учащением несчастных случаев с участием детей в бассейнах эксперты настоятельно рекомендуют родителям усилить бдительность и постоянно следить за своими детьми, потому что большинство смертей произошло именно из-за невнимательности и халатности взрослых во время детского купания. Клиницисты советуют родителям не только ни в коем случае не оставлять ребёнка одного в бассейне, но и всё время следить за ним, не отвлекаясь ни на минуту даже на телефонные звонки. Помимо утопления, дети рискуют удариться головой в бассейне, получить иные травмы, включая вывихи и переломы.

ami-tass.ru