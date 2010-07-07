Нужно 15 тыс грн для слепой девочки с опухолью мозга!

У Анжелы Онопко - опухоль головного мозга. Из-за нее девочка полностью ослепла. Девочку прооперировали в Институте нейрохирургии. Но хирурги смогли удалить только часть опухоли. Сейчас Анжеле необходима лучевая терапия. Стоимость лечения - 15 000 грн.

Мама Анжелы воспитывает дочь сама. Живут они на зарплату в 600 гривен. Так что 15 000 грн - сумма для Анжелиной мамы - огромная. Деньги нужно собрать максимум за 2 недели. Откладывать терапию нельзя. Иначе опухоль может снова начать расти. Помогите маме вылечить единственную доченьку!

Телефон мамы, Натальи: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер счета: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталья Сергеевна

Назначение платежа: пополнение карточного счета 6762 4620 5048 6437, благотворительная помощь на лечение дочери Анжелы Онопко