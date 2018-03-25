Как цвет пищи влияет на наше здоровье?

Oказывается на наше настроение, самочувствие и здоровье влияет не только цвет мебели, стен, но даже цвет приготовленных блюд, цветовая гамма которых способна творить чудеса: уже доказано, что правильно подобранные оттенки пищи, освещение и обстановка повышают аппетит и улучшают процессы пищеварения.

В одной из европейских стран был проведен забавный эксперимент. Обычные для человеческого глаза продукты питания посредством освещения были разукрашены в другие, не соответствующие природному цвету продуктов оттенки. К примеру, зеленый горошек по своему цвету стал похож на красную икру, мясо приобрело сероватый оттенок, молоко стало фиолетовым, а пресловутая глазунья превратилась в ярко-красное яство.

К такому необычному столу были приглашены достаточно голодные и, жаждущие покушать люди. Каково же было их удивление, когда они увидели такой необычный стол, но экспериментаторы удивились еще больше – большинство из присутствующих голодающих не смогли притронуться к приготовленным блюдам, а те, кто решился таки их отведать, почувствовали страшное недомогание. Хотя, к слову сказать, вкус блюд был отменным.

Стало ясно одно: во время трапезы должно быть не только правильное освещение, но и правильная сервировка приготовленных блюд. Если хочется улучшить аппетит и усвоение пищи, то еду следует сервировать на посуде в теплых оттенках (желтом, оранжевом, красном), при этом освещение должно быть очень хорошим. А вот для худеющих и стремящихся поменьше кушать диетологи советуют сервировать приготовленные блюда на тарелках темных оттенков (синий, черный, бордовый), а кушать следует при слабом освещении.

Психологи едины во мнении: на здоровье человека, а также на его настроение влияет не только витаминный состав блюд, но и их цветовая гамма.

Красный цвет

Чтобы восстановить энергетику, а также поднять жизненный тонус, необходимо употреблять в пищу продукты красного цвета (красный сладкий перец, красное вино, томаты, вишня, красный виноград, арбуз, мясо). Эти продукты также помогают избавиться от негатива, накопленного в течение дня, плохого настроения, депрессии, а в некоторых случаях помогают в борьбе с воспалительным процессом.

В винограде, арбузе, папайе, томатах содержится ликопен – достаточно мощный антиоксидант, укрепляющий сердечную мышцу и помогающий бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оранжевый цвет

Кушая апельсины, морковь, тыкву, кукурузу, абрикосы и манго, можно не беспокоиться за пищеварение, усвоение полезных веществ и очищение организма от вредных веществ, попадающих в наш организм из окружающей среды. Также большая часть продуктов оранжевого цвета содержат в себе такой антиоксидант, как бета-каротин, действие которого направлено на укрепление иммунной системы. К тому же, оранжевые фрукты и овощи снабжают организм витамином С, а содержащиеся в них соли фолиевой кислоты благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, предотвращают развитие дефектов у плода во время беременности.

Желтыйцвет

Продукты желтого цвета, также как и продукты красного, содержат большое количество витамина С. К тому же. в их составе много каротиноидов, а некоторые продукты, такие как: куркума и горчица, содержат такой антиоксидант, как куркумин, направленный на борьбу с воспалительными процессами в нашем организме. Желтые продукты очищают от шлаков, поднимают настроение, способствуют увеличению скорости восприятия информации головным мозгом, отлично влияют на умственную и физическую активность. К таким продуктам относятся: яичный желток, мед, пиво, сыр, дыня, а также все овощи и фрукты желтого цвета.

Синий, голубой, фиолетовый цвета

К фиолетовой еде относятся виноград, ежевика, баклажаны, брокколи. Эти продукты помогут избавиться от вздутия живота и колик, успокоят, снимут боли в глазах, укрепят иммунную систему. Фиолетовый цвет лучше всего чем-то «разбавлять», иначе есть вероятность заснуть за столом.

В борьбе со стрессом и вызванной им головной болью поможет справиться еда голубого цвета – слива и голубика.

Устранить тахикардию, снять мышечную боль и напряжение помогут продукты синего цвета: виноград и черная смородина.

Вообще большинство продуктов данного «семейства» в своем составе имеют вещества, нейтрализующие канцерогены в организме и предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания.

Зеленый цвет

«Зеленые» по своих полезным качествам опережают остальные цвета на несколько шагов. Во фруктах и овощах зеленого цвета содержится больше всего витаминов и полезных веществ. Мономинеральные вещества, лютеин (естественный антиокислитель), витамины группы В, А, С, К, Е, калий, фолаты содержатся в большинстве продуктов зеленого цвета. Поэтому медики советуют включать в ежедневный рацион питания как можно больше фруктов и овощей зеленого цвета. К тому же. зеленая еда помогает избавиться от негативных эмоций, нормализует артериальное давление, избавляет от стресса, улучшает зрение, да и вообще препятствует развитию многих заболеваний глаз!

Белый цвет

С продуктами белого цвета следует быть осторожнее тем, кто стремится похудеть – такая «белая» пища, как отварной рис, бананы, картофель, молоко, спагетти, мякоть кокоса богата на углеводы. Зато чеснок, лук отлично борется с вирусами и различными бактериями, помогает снизить артериальное давление, а также уровень холестирина в крови, что только положительно влияет на состояние сердца и кровеносных сосудов.Каждый цвет важен по-своему. Медики рекомендуют ежедневно вносить разнообразие в приготавливаемые блюда. Цветовая гамма продуктов помогает не просто разнообразить рацион, но и улучшить уровень жизни. Чем разноцветнее радуга на тарелке, тем лучше для вашего организма.

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