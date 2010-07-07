"Чёрный список" самой вредной для зубов еды

Рейтинг продуктов, наиболее вредных для зубов, создан австралийскими стоматологами. Все продукты из списка интенсивно разрушают зубную эмаль.

Основными пунктами рейтинга оказались сладкие газированные напитки. Очень вредны для зубной эмали леденцы. Но настоящей неожиданностью стало появление в списке продуктов, традиционно считавшихся полезными для здоровья.

Как заявила председатель австралийской стоматологической ассоциации, доктор Филиппа Сойер, в «черный список» попали также батончики мюсли, апельсиновый сок и энерго-тоники, такие как "Red Bull" или "V Energy". Они и являются основными врагами зубов. Причина - в повышенном содержании сахара и кислот в составе указанных продуктов.

Особенно эти продукты вредны для детских зубов. Специалисты в области стоматологии рекомендуют родителям кормить детей пять раз в день, включая второй завтрак и полдник. Такой режим питания поможет избежать «перекусов». Именно во время «перекусов» чаще всего потребляются вредные продукты.

Но далеко не все специалисты разделяют опасения австралийских ученых. Например, диетолог Таниа Ферраретто отмечает, что в таком случае людям надо отказаться и от фруктов. Многие фрукты содержат как сахар, так и кислоту. Если не забывать полезную привычку чистить зубы, как минимум дважды в день, то кислота окажет уже не столь разрушительный эффект. По мнению Феррарето, важно помнить, как, что и когда есть. К примеру, тот же апельсиновый сок необходимо пить через соломинку или вместе с едой. Это снизит воздействие кислоты на полость рта.

lamaportal.ru