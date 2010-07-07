93% украинцев не согласны с повышением пенсионного возраста

Согласно результатам опроса, проведенного компанией TNS-Украина, 93,4% украинцев выступают против повышения пенсионного возраста.

Как заявили в компании, 93,4% украинцев считают, что пенсионный возраст вообще не нужно повышать, только 2,8% считают, что его нужно повысить и для мужчин, и для женщин, 0,7% - только для мужчин, еще 0,7 - только для женщин и 2,4% - затруднились с ответом.

При этом 66% украинцев считают, что 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - это именно тот возраст, когда следует выходить на пенсию. В то же время 30% украинцев считают, что 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - это слишком поздно, чтобы выходить на пенсию, 2% считают, что слишком рано, и 2% - затруднились ответить.

89,2% опрошенных согласны с утверждением, что женщины должны выходить на пенсию раньше, 6,5% украинцев считают, что пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, и 4,3% - затруднились с ответом.

Опрос проводился с 10 по 17 мая, опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет. Погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщалось, постепенное выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин в течение 10 лет предусмотрено программой экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича.

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