В Крыму продлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму во вторник, продлено на среду, 7 июля, из-за предполагаемых сложных погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, местами на территории полуострова ожидаются сильные ливни, гроза и град.

Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.

Возможно повышение уровня воды в реках до одного метра.

Тем временем, в Красноперекопске на севере Крыма, где из-за ливней в конце июня поднялись грунтовые воды и оказались подтопленными 60 частных домов и 45 огородов, продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации местного уровня.

По данным на сегодняшнее утро, остаются подтопленными шесть подворий.