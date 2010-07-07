В Полтавской области загорелись торфяники
10:38, 07 июля 2010Страна
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Убытки выясняются
Сегодня ночью возле села Радаловка Глобинского района Полтавской области в поверхностных залежах торфа возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Полтавской области, огонь распространился на площади около 2 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Убытки выясняются. На протяжении ночи был ликвидирован пожар на площади 0,5 га. Продолжить тушение планируется сегодня.
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