24-летнего мужчину укусила гадюка - госпитализирован в тяжелом состоянии

В Херсонской области 24-летний мужчина после укуса гадюки госпитализирован в тяжелом состоянии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в Новотроицкую районную больницу 6 июля госпитализирован 24-летний житель села Сергеевка, которого гадюка укусила за правую ногу.

На данный момент состояние пострадавшего является стабильно тяжелым.

Это уже второй случай укуса ядовитой змеи в области с начала недели.

В целом по данным областного ГУ МЧС в регионе с начала года от укусов ядовитых змей уже пострадали 8 человек, среди них 2 детей. Летальных случаев пока не зафиксировано.