Вишня лечит кости

Мало кто знает, что вишня благодаря содержащимся в ней кислотам лечит кости. Людям, которые страдают наростами на костях, подагрой, известный украинский натуропат Елена Свитко рекомендует съедать до 1 кг вишни в день, а ее мякотью натирать шишки и наросты.

Кроме того, еще Авиценна писал, что вишня — уникальный плод, который помогает избавиться от изжоги и подлечить желудок. Считается также, что вишня хорошо помогает при болезнях щитовидной железы. Для этой цели Елена Свитко рекомендует взять веточку вишни с ягодами, залить кипятком, немного помять, положить на тряпочку и приложить этот компресс на щитовидку на 30 минут. И так делать каждый день в течение 2-х недель.

segodnya.ua