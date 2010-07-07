Работать больше 12 часов - запрещается!
09:31, 07 июля 2010Страна
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Примет ли ВР такой законопроект?
Парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде и ограничить продолжительность рабочего дня 12 часами.
Об этом сообщается на официальном парламентском портале.
В частности, проектом закона №4682-д предусматривается, что «продолжительность ежедневной работы (смены) при учете рабочего времени не может превышать 12 часов».
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