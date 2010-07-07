Работать больше 12 часов - запрещается!

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде и ограничить продолжительность рабочего дня 12 часами.

Об этом сообщается на официальном парламентском портале.

В частности, проектом закона №4682-д предусматривается, что «продолжительность ежедневной работы (смены) при учете рабочего времени не может превышать 12 часов».