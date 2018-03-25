Почему дети бывают жестокими

Зачастую родители повзрослевших детей задаются вопросом о том, откуда в них появились те или иные отрицательные черты характера. Ведь, казалось бы, вы воспитывали ребенка лишь на положительных примерах, ему постоянно прививались понятия о том, что такое добро и зло, и вдруг оказывается, что все доброе из души вашего чада вдруг куда-то улетучилось.

Наверняка сказались влияние сверстников и некоторые телевизионные передачи.

Но, как бы вам не было обидно сталкиваться с подобными переменами в собственном ребенке, необходимо уяснить для себя некоторые вещи.

Во-первых, вам следует признать факт того, что дети зачастую «надевают на себя маски", как, впрочем, это делает и большинство взрослых людей, а делается это соответственно ситуации.

Потому не стоит удивляться, когда вы увидите своего спокойного и милого ребенка, которого вы наблюдаете в семейном кругу, в обстановке вне стен дома, например, на школьной перемене или во дворе, когда он общается со сверстниками.

Уж там-то он проявляет все то, на что способен, это может быть и грубость в разговоре, и курение, и т.д.

То есть, ваше чадо будет делать все для того, чтобы ничем не выделиться из компании себе подобных, и не стать изгоем в мальчишеской компании.

Точно такое же измененное поведение можно наблюдать и среди девчонок, так как практически вся молодежь слышит одни и те же песни, смотрит одни и те же сериалы и передачи, ведь в противном случае очень сложно влиться к молодежный коллектив.

А потому, зачастую «разухабистое» поведение ребенка, еще не является поводом для поспешных выводов со стороны родителей. Вполне возможно, что он и сам не воспринимает подобное поведение как правильное, но, как говорится: «в чужой монастырь со своим уставом соваться не гоже», по крайней мере, не каждый ребенок решится выглядеть «белой вороной».

Да и в школе "ушли в прошлое" уроки патриотизма, встречи с ветеранами, героями, а все это привело к тому, что дети не осознают, что когда-то и они станут старыми, а пока им жизнь кажется вечностью, в которой они всегда будут оставаться молодыми.

По этой причине большинство детей просто не способно поставить себя на место взрослого человека, а тем более, человека преклонного возраста, у них попросту нет желания вникать в чужие проблемы.

Именно отсюда «растут ноги» потребительского отношения к родителям, которые зачастую слышат от своего чада слово «дайте!», а если сделать этого вы не в состоянии, то зачем вы ему нужны?

Сталкиваться с подобным поведением, особенно когда ребенку отдавалось и отдается последнее, родителям очень обидно.

В свою очередь, не имея того или другого, что есть у многих ребят в классе, ваш ребенок начинает чувствовать себя ущербным, ущемленным, ведь его часто начинают из-за этого дразнить и обижать.

В большинстве случаев родители в таких ситуациях готовы идти на любые жертвы, отказывая себе порой даже в необходимом, в том числе, в новой одежде и в питании.

А ваш ребенок воспринимает это, как должное, ведь ему еще не приходится ничем жертвовать ради вас или ради кого-то еще.

В результате, он может игнорировать общение с ранее любимой бабушкой, так как это не престижно, да и вообще она в его глазах может выглядеть, как дополнительная обуза, а от ее скромных подарков на день рождения ребенок попросту воротит нос.

Вы стараетесь подавить бессильные слезы от жестокости своего чада, не находя правильных слов для того, чтобы объяснить ему это.

В этом случае уповать можно только на время, ведь в основном люди начинают осознавать прописные, на первый взгляд, истины, только тогда, когда им самим уже «стукнет» тридцать, а то и более.

Ведь, наверняка, и вы сами в подростковом возрасте не очень задумывались о собственном поведении, об отношении к родителям и бабушкам.

Вас терзает вопрос о том, ну, неужели невозможно донести до ребенка то, что его поведение попросту жестоко?

Самое главное в этом случае, это то, чтобы ребенок сам осознавал собственную жестокость, если же он считает свое поведение нормой, то тут дело обстоит значительно сложнее.

В том же случае, если это лишь стремление не отстать от компании сверстников, то попробуйте объяснить ребенку, что его поведение больно ранит вас, семья страдает оттого, что он стал таким. Убедите свое чадо в том, что вы его любите от всей души, и просто мечтаете о том, что в вашей семье воцарились мир и покой, которые в ней присутствовали совсем недавно.

Ребенок должен понять, что родительская любовь и новые джинсы или мобильник, вещи не совместимые.

Беседуя на эту тему, делайте это в доброжелательном тоне, не требуя ничего, и тогда есть шанс, что вам удастся «достучаться» до детской души.

И не стоит убеждать себя и других в том, что «раньше в этом возрасте молодежь была иной», это неправда, все было точно таким же, просто вы об этом успели забыть.

Семейного вам счастья и понимания!

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