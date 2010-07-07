В Одесской области - большая угроза подтапливания

В Одесской области остается большая угроза подтапливания из-за возможного прорыва дамбы на Дунае.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявил во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Завтра-послезавтра ожидается 6 м 20 см. Правда, за последние несколько часов уровень воды на 2 см уменьшился, и к середине дня составляет 6 м 15 см. Мы связываем это с тем, что начали работать гидросооружения на румынской стороне. Мы видели, как затоплены румынские населенные пункты. Приблизительно такая картина ожидала бы и нас, однако представители Государственного комитета водного хозяйства провели очень серьезную работу по укреплению дамбы. Необходимость повышения уровня дамбы на 1 м и оперативное решение этой задачи позволили сохранить пригороды Измаила, которые в ином случае уже были бы подтоплены", - сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр также сообщил о наблюдениях, которые свидетельствуют о вероятности "большой воды". "Грызуны ушли из своих нор в дамбе, а также наблюдали, как уходят кабаны и дикие козы с территории между дамбой и Дунаем. Это еще раз свидетельствует о том, что вода прибывает и дамба насыщена водой", - добавил он.

В то же время, по словам Н.ШУФРИЧА, подразделы МЧС готовы к эвакуации людей в случае прорыва дамбы. "Инфраструктура, к сожалению, пострадает, в серьезном ремонте уже будет нуждаться дорога Измаил–Рени. Но благодаря координации с органами местного самоуправления мы готовы к любому развитию событий. Если все же прорыв произойдет, пострадают 18 населенных пунктов от Рени до Измаила, особенно Орловка, Новосельское и Новонекрасовка – это около 10 тысяч людей. У нас есть временной запас. Пока вода дойдет до первых 300 домов, мы успеем отреагировать и вывезти людей к временному месту проживания – в школы и санатории", – заверил министр.

По его словам, сводный отряд МЧС, пограничников, Минобороны, МВД и представителей других структур составляет около 750 чел. Кроме того, к работе готовы 130 единиц специальной техники и 250 автобусов.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что максимальный уровень воды в Дунае ожидается до 9 июля, впрочем этого можно будет избежать, если румынская сторона будет работать активнее. В частности, по его словам, 9-10 июля ожидается снижение уровня воды с 6,15 м до 2,80 м.