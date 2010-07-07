Пресечена деятельность "Клуба юных самоубийц"

Хорошо, когда школьники объединяются по интересам, однако что может быть ужаснее, когда они решают дружной компанией свести счеты с жизнью! Пять учеников шестого класса в городе Синлинь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ образовали своеобразный "Клуб юных самоубийц", рассказывает газета "Чайна дейли".

Все они - из семей так называемых мигрантов, крестьян, отправившихся на заработки в города и застрявших там на годы. Подобным "отходным промыслом" в Китае занимаются около 250 млн жителей сельских районов. Ребята оказались фактически на положении беспризорников. Чувство одиночество, отсутствие заботы со стороны близких толкнули их на трагическое решение - уйти из жизни, выпив ядохимикаты.

Для осуществления своего замысла школьники отправились в заброшенный храм, где смешали отраву с прохладительными напитками и выпили по очереди. Однако детей с признаками сильного отравления вовремя обнаружил случайный прохожий. "Юных самоубийц" немедленно доставили в госпиталь. Троих менее пострадавших отпустили после оказания первой медицинской помощи. Еще двое пока находятся на излечении, однако их жизни уже вне опасности, считают медики.

ami-tass.ru