Руководство Украины должно сосредоточиться на снижении смертности

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА считает, что для стабилизации численности населения Украины руководство страны должно сосредоточиться на снижении уровня смертности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня в ходе видео-моста «Киев - Москва».

«Украинское правительство преимущественно сосредоточено на увеличении рождаемости – это более популярные и дающие более быстрый эффект меры. Хотя мы настаиваем на том, что основной акцент нужно делать на снижении смертности», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

По ее словам, в первую очередь нужно снизить смертность среди мужчин трудоспособного возраста, подростков и сельского населения.

Э.ЛИБАНОВА отметила, что есть надежды на успех в улучшении ситуации в сельских районах страны, поскольку разрабатывается программа реформы здравоохранения.

«Поскольку в сельской местности большую роль играет недоступность качественного медицинского обслуживания, мы рассчитываем, что в этом плане что-то удастся сделать», - сказала она.

Говоря о смертности городского населения, эксперт отметила, что ситуация сложнее, поскольку вопрос не столько в качестве медицинского обслуживания, сколько в нездоровом образе жизни – злоупотреблении алкоголем, курении, некачественном питании и т.д. «Здесь эффекта в скором будущем ожидать не приходится», - сказала Э.ЛИБАНОВА, добавив, что властями приняты некоторые меры по запрету рекламы алкоголя и ограничению на его употребление повсеместно.

Она отметила, что депопуляция в Украине началась с 1991 года, а общея сокращение населения страны - с 1994 года, когда закончился компенсационный эффект от миграции.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, в последние два года улучшилась ситуация с рождаемостью. «Рост рождаемости начался с 2002 года… Смертность в 2008 и 2009 году немножко уменьшилась», - отметила она.