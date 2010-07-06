В стране снизился травматизм детей в результате ДТП - медики

Медики констатируют снижение травматизма детей в результате ДТП на фоне значительного роста бытового и спортивного травматизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили главный нейрохирург Управления здравоохранения г. Киева Николай ПОЛИЩУК и главный врач столичного Старокиевского территориально-медицинского объединения Сергей СИНИЦКИЙ.

По информации С.СИНИЦКОГО, за 6 месяцев этого года в лечебные учреждения Киева обратились с черепно-мозговой травмой 6 тысяч детей.

“Это разные причины травматизма. Немного уменьшается количество травм, связанных с автомобилями... Однако рост бытового травматизма на другом уровне значителен”, - отметил специалист.

Так, по его словам, в последнее время часто происходит травмирование детей, особенно совсем маленьких, в результате падения на них бытовой техники, например, больших плазменных телевизоров, которые малышня тянет за шнуры, а также мебели.

“Это очень тяжелые черепно-мозговые травмы, политравмы. И борьба за жизнь этого ребенка продолжается по месяцу, по два... И есть случаи, когда дети остаются тяжелыми инвалидами”, - сказал С.СИНИЦКИЙ.

По его словам, иногда наблюдается травмирование на детских площадках, которые либо заброшены, либо имеют в конструкциях металлические трубы с заостренными неприкрытыми концами и пр.

С.СИНИЦКИЙ отметил важность особого внимания родителей за тем, где и чем заняты дети.

Со своей стороны Н.ПОЛИЩУК остановился на теме употребления алкоголя во время отдыха, как взрослыми, так и подростками. По его убеждению, следует строго запретить и взять на контроль распитие горячительных алкогольных напитков во время массовых гуляний.

Он отметил, что из 46 ныряльщиков, которые сегодня лечатся в столичном отделении нейрохирургии от травмы, полученной во время отдыха на воде, лишь двое были трезвыми, остальные – под хмельком или сильно пьяны.

“В связи с этим чрезвычайно важно запретить на пляжах распитие спиртных напитков и продажу. Должно все быть контролируемым”, - сказал Н.ПОЛИЩУК.

Что касается подростков, то здесь чрезвычайно распространен хулиганский, или уличный, травматизм, который, как правило, случается на фоне употребления алкоголя, добавил он.

С.СИНИЦКИЙ подчеркнул отдельные последствия употребления алкоголя взрослыми, когда это заканчивается травматизмом или даже смертью их детей. Как пример он привел недавний случай, когда родители праздновали день рождения двухлетнего ребенка и посадили ее на подоконник с открытым окном. “Ребенок упал и, к сожалению, мы не смогли помочь... Ребенок погиб на месте трагедии”, - констатировал он.

Специалисты отметили также то, что людям, которые травмировались в состоянии алкогольного опьянения, значительно тяжелее оказать медицинскую помощь.

По информации Н.ПОЛИЩУКА, ежегодно в Украине от разных травм погибают около двух тысяч детей, а десятки тысяч детей получают травмы.

Он убежден, что отдых детей должен быть активным, но при этом отдых должен быть с предупреждением возможного травматизма.