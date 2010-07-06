В Днепропетровске изготавливали синтетические наркотики

В Днепропетровске Служба безопасности Украины задержала четырех организаторов большой лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Нарколаборатория была самой крупной в регионе. Сеть сбыта психотропных наркотиков распространилась на Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области. Ежемесячно лаборатория сбывала на черном рынке до 1,5 кг метамфетамина. Длительное время избегать наказание наркодельцам помогала «крыша» в правоохранительных органах.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ взяли «на горячем» во время изготовления очередной партии метамфетамина одного из наркодельцов. У него изъяли наркотики, деньги и фальшивое удостоверение работника прокуратуры. Позже правоохранители задержали еще трех его сообщников.

Во время обысков в нарколаборатории и в жилищах злоумышленников изъяли 350 г метамфетамина (по ценам «черного рынка» – около 300 тыс. грн.), лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы.

По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Продолжается следствие.