В 3-летнюю девочку попала молния
15:33, 06 июля 2010Страна
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В Андрушевском районе Житомирской области в результате удара молнии 3-летняя девочка попала в реанимацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, чрезвычайное происшествие произошло вечером 5 июля в селе Старая Котельня. Девочка вместе с мамой находилась в поле, где их и застала гроза. Чтобы быстрее добраться домой, женщина посадила ребенка себе на плечи и побежала. Молния попала в девочку, которая сразу потеряла сознание.
Ребенок доставлен в реанимационное отделение Андрушевской центральной районной больницы.
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