В Херсоне с женщины "сняли порчу" за 15 тыс. грн. и 4 тыс.$

В Херсоне мошенницы за снятие порчи выманили у пенсионерки 18 тыс. грн. и 4 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в области, 3 июля в дежурную часть Суворовского отдела милиции обратилась 79-летняя пенсионерка и сообщила, что на улице к ней подошли две неизвестные женщины и сказали, что на ней – порча. Мошенницы заявили о своем желании ее снять, заставив бабушку отдать им за это все деньги, которые были в доме. При этом пенсионерка сама отдала неизвестным около 15 тыс. грн. и 4 тыс. долларов.

Подобная ситуация на этой же неделе произошла с 78-летней жительницей Херсона, которая за снятие порчи отдала двум женщинам ромской национальности 3 тыс. грн.