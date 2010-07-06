Закарпатье: в водопроводе обнаружили палочки сальмонеллы

На Ужгород. 6 июля. УНИАН. Более 500 человек остались без питьевой воды из-за обнаруженной в водопроводе с. Большая Бакта Береговского района Закарпатской области палочки сальмонеллы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области, лаборатория Береговской санэпидемстанции в пробах воды, отобранных для анализа из водонапорной башни упомянутого села, обнаружила палочку сальмонеллы.

О данном факте специалисты СЭС сразу известили оперативно-спасательную службу Закарпатья. Было созвано внеочередное выездное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Береговской райгосадминистрации. Комиссия определила комплекс первоочередных мер по урегулированию ситуации.

В частности, по данным Центра пропаганды, от центрального водоснабжения было отключено семь пятиэтажных, один четырехэтажный и 5 двухэтажных жилых домов, где проживают около 650 человек.

В ГУ МЧС также сообщили, что сейчас специалисты Береговской санэпидемстанции проводят дезинфекцию водонапорной башни и заборной скважины.

Кроме того, местных коммунальщиков обязали произвести капитальный ремонт башни.

Теперь для жителей, которые попали в зону риска заражения, питьевую воду подвозят.

В МЧС также добавили, что на данное время фактов заражения местных жителей сальмонеллой не зафиксировано.