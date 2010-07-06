ВР ввела 11-летнее общее среднее образование

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (по организации учебно-воспитательного процесса)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 248 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” голосовали 169 народных депутатов от фракции Партии регионов, 22 депутата - от БЮТ, 8 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законом вносятся изменения в Закон Украины "О дошкольном образовании", в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "Об общем среднем образовании" в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирования типов учебных заведений, введения инклюзивного обучения детей с особыми потребностями.