Жителя Херсона укусила степная гадюка
14:18, 06 июля 2010Страна
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Попал в реанимацию
В райцентре Голая Пристань Херсонской области вечером 5 июля в реанимационное отделение местной больницы поступил 36-летний мужчина, которого укусила степная гадюка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, пострадавший, житель села Кардашинка, поступил в больницу в состоянии средней тяжести.
По данным МЧС, он наткнулся на змею во время уборки в собственном гараже. Гадюка укусила мужчину за левую руку.
Специалисты допускают, что змея заползла в гараж, спасаясь от жары.
По данным ГУ МЧС, в регионе с начала года от укуса ядовитых змей уже пострадали семь человек, среди них – двое детей. Смертельные случаи теперь не зафиксированы.
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