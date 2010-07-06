Жителя Херсона укусила степная гадюка

В райцентре Голая Пристань Херсонской области вечером 5 июля в реанимационное отделение местной больницы поступил 36-летний мужчина, которого укусила степная гадюка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, пострадавший, житель села Кардашинка, поступил в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным МЧС, он наткнулся на змею во время уборки в собственном гараже. Гадюка укусила мужчину за левую руку.

Специалисты допускают, что змея заползла в гараж, спасаясь от жары.

По данным ГУ МЧС, в регионе с начала года от укуса ядовитых змей уже пострадали семь человек, среди них – двое детей. Смертельные случаи теперь не зафиксированы.