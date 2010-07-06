В какой стране живут дольше?

13:12, 06 июля 2010
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Украина в список не попала...

Статисты подсчитали, как география места жизни влияет на продолжительность жизни человека и составили рейтинг по величине средней продолжительности жизни мужчин и женщин в разных странах:

1.Гонконг (средняя продолжительность жизни 79,5 лет, - для мужчин, 85,6 лет - для женщин);

2.Исландия  (78,9 лет - для мужчин);

3.Швейцария  (78,6 лет - для мужчин);

4.Австралия (78,5 лет - для мужчин, 83,3 года - для женщин);

5.Куба (76 лет для мужчин и женщин).

likar.info

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