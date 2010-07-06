Запорожье: с начала года 9 человек отравились грибами

В Запорожской области в первом полугодии 2010 года в результате отравлений грибами пострадали 9 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил врач отделения гигиены питания Запорожской областной санэпидемстанции Олег МОРОЗ.

"За 6 месяцев 2010 года уже зарегистрировано 7 случаев отравлений грибами с общим количеством пострадавших 9 человек", – сказал он.

По сравнению с прошлым годом число отравлений возросло: в 1-м полугодии 2010 г. на территории Запорожского региона зафиксировано практически столько же случаев отравления грибами, сколько за весь 2009 г. (8 фактов отравления грибами).

В то же время, по данным областной СЭС, число пострадавших от употребления грибов сократилось: в 2009 г. в результате 8 случаев отравления грибами пострадало в общей сложности 16 человек (т.е. по 2 пострадавших на каждый случай отравления). Двое отравившихся – женщина 23 лет и мужчина 28 лет – умерли.

Тенденцию к снижению числа серьезно пострадавших от отравлений медики объясняют не сокращением числа "грибников", а своевременностью обращений пострадавших за медпомощью.

"Пострадавшие обращаются за помощью своевременно, при первых признаках отравления, что положительно сказывается на течении и степени тяжести заболевания", - отметил О.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 г. факты отравления грибами регистрировались в г. Мелитополе, Черниговском и Запорожском районах Запорожской области. В подавляющем большинстве случаев причиной отравления стало употребление в пищу неизвестных грибов, которые люди принимали за съедобные и собирали, как правило, в лесопосадках и парках.

В то же время, Запорожская областная санэпидемстанция предупреждает, что регион «не является природной зоной произрастания съедобных грибов». «Это развитый индустриальный регион, в условиях которого даже съедобные грибы приобретают токсические свойства… Многолетние наблюдения специалистов санэпидслужбы позволили сделать вывод, что никакие дикорастущие грибы в Запорожской области собирать нельзя», – говорится на официальном сайте Запорожской облСЭС.