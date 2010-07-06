Закарпатье: 34-летний мужчина утонул в пруду, спасая сына

В Закарпатской области мужчина утонул, спасая сына.

Как сообщил УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП, вчера вечером в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о гибели 34-летнего мужчины в пруду в с. Холмик Иршавского района.

По словам очевидцев, 11-летний сын погибшего вдоль берега плавал на надувном матрасе. Внезапно поднялся сильный ветер, и матрас с мальчиком начало относить на середину водоема. Отец кинулся сыну на помощь.

«Мужчине оставалось доплыть до сына несколько метров, когда ребенок упал с матраса. Отец успел его подхватить и помог выбраться на матрас. Вместе они поплыли к берегу», - сказал Ф.ФИЛИП. Когда до берега оставалось 3-5 метров, мужчина внезапно исчез под водой.

На месте трагедии, по словам Ф.ФИЛИПА, работают водолазы. Поиски тела мужчины осложняются сильной заиленностью пруда.