Собираем аптечку на море

На всякий случай

Что нужно взять на море из медикаментов, чтобы возникшая проблема со здоровьем не стала неожиданностью? 1. Спирт, йод или зеленка 2. Антисептические таблетки или леденцы для горла 3. Ушные капли 4. Антибиотик от цистита 5. Противогрибковая мазь 6. Антигистаминные таблетки 7. Противовоспалительные таблетки 8. Гормональный гель от ожогов 9. Нашатырный спирт 10. Активированный уголь 11. Противодиарейное средство 12. Бинт, вата segodnya.ua

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